В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,50 +0,13 EUR Бирж. 70,61 +0,11 Brent 63,11 -1,13% USD Нал. 63,88 63,10 EUR Нал. 71,19 70,27 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1120 -0,0009 BTC/USD Бирж. 9 602,00 +83,10 IMOEX 2 718,39 +0,10% RTSI 1 348,54 +0,02% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера Политика, 10:53 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 10:48 Организатора лагеря отправили под домашний арест после избиения ребенка Общество, 10:46 В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал» Общество, 10:28 Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют Общество, 10:19 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 10:19 Bitcoin резко подешевел: когда цена криптовалюты снова вырастет Крипто, 10:10 В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином Общество, 10:05 Фармацевтика и диджитал: зачем продвигать лекарства в интернете Pro, 10:03 Дорога смерти: почему на Кутузовском не ставят отбойники Авто, 09:58 В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии Общество, 09:55 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 09:49 В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота Общество, 09:37 В окружении Зеленского решили реформировать Службу безопасности Украины Политика, 09:22
Общество ,  
0 
В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал»

В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» из-за ЧС в Слюдянском районе, оползней, обвалов и подтопления пойм рек. Об этом сообщает агентство «Восток Телеинформ».

Уточняется, что ограничение касается автомобилей массой свыше 12 т. Оно введено на участке от населенного пункта Култук до населенного пункта Бабушкин (со 101 по 278 км участка дороги), уточняет агентство.

По состоянию на 28 июля в Бурятии поднялся уровень воды в реках Джида, Алцак и Армак, сообщалось на сайте регионального главка МЧС. Было ограничено движение легкового транспорта в населенные пункты Нижний Торей, Алцак и Армак из-за подтопления, однако для большегрузов дороги были открыты. Также подтопленным оказался подъезд к подвесному мосту в населенный пункт Тохой с двух сторон, поэтому спасатели организовали перевозку людей и передачу продуктов. В Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в городе Гусиноозерске оказались подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов.

С 25 июля режим ЧС действует на территории Амурской области. Из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реках Зея и Амур. От паводка пострадали Благовещенск, а также Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы, вода подтопила дороги на 25 участках. В результате в 16 населенных пунктах Приамурья было подтоплено 593 жилых дома, из которых эвакуировали 980 человек.

Теги: подтопление, ограничение движения, Бурятия
Материалы по теме
В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя
Общество
В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек
Общество
В Приамурье от эвакуации из-за паводка отказались почти 90 человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter