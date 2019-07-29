В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал»

В Бурятии частично ограничено движение на федеральной трассе Р-258 «Байкал» из-за ЧС в Слюдянском районе, оползней, обвалов и подтопления пойм рек. Об этом сообщает агентство «Восток Телеинформ».

Уточняется, что ограничение касается автомобилей массой свыше 12 т. Оно введено на участке от населенного пункта Култук до населенного пункта Бабушкин (со 101 по 278 км участка дороги), уточняет агентство.

По состоянию на 28 июля в Бурятии поднялся уровень воды в реках Джида, Алцак и Армак, сообщалось на сайте регионального главка МЧС. Было ограничено движение легкового транспорта в населенные пункты Нижний Торей, Алцак и Армак из-за подтопления, однако для большегрузов дороги были открыты. Также подтопленным оказался подъезд к подвесному мосту в населенный пункт Тохой с двух сторон, поэтому спасатели организовали перевозку людей и передачу продуктов. В Селенгинском районе в результате выхода грунтовых вод в городе Гусиноозерске оказались подтоплены подвальные помещения 62 жилых домов.

С 25 июля режим ЧС действует на территории Амурской области. Из-за обильных дождей поднялся уровень воды в реках Зея и Амур. От паводка пострадали Благовещенск, а также Селемджинский, Зейский, Мазановский, Бурейский, Тамбовский, Селемджинский и Октябрьский районы, вода подтопила дороги на 25 участках. В результате в 16 населенных пунктах Приамурья было подтоплено 593 жилых дома, из которых эвакуировали 980 человек.