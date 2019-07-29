Климкин сообщил о просмотре Меркель части сериала с Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель посмотрела несколько серий «Слуги народа», утверждает министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью агентству «Укринформ». Главную роль в телешоу исполнил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я вам могу открыть тайну: когда стала ясна динамика рейтинга Зеленского, даже для канцлера Германии Ангелы Меркель ее команда нарезала несколько эпизодов из сериала, чтобы она посмотрела», — сказал Климкин.

Глава дипведомства добавил, что другие министры иностранных дел также посмотрели сериал и хотели обсудить его с ним. По словам Климкина, он сам намеренно посмотрел несколько эпизодов еще до выборов.

«Слуга народа» — комедийный сериал студии «Квартал 95», ставший самым рейтинговым на украинском телевидении по итогам 2015 года. По сюжету учитель истории Василий Голобородько стал президентом Украины и борется с коррупционерами и олигархами. Благодаря телешоу Владимир Зеленский обрел на Украине большую популярность. Одноименное название — «Слуга народа» — президент выбрал и для своей партии.

В мае «Яндекс» купил права на показ «Слуги народа» на территории России. На данный момент телешоу доступно на портале «Кинопоиск».