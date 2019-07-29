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Uber назвал самый «неспящий» город России

Чаще всего поездки на такси после полуночи совершают жители Екатеринбурга. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Uber Russia за июнь.

Следом за уральским городом, согласно аналитике компании, идут Москва и Пермь. В пятерку лидеров вошли также Челябинск и Санкт-Петербург. Меньше всего совершают поездки по ночам жители Самары — этот город занял 16-е место. Популярность ночных поездок в Екатеринбурге аналитики объяснили прошедшим в городе музыкальным фестивалем Ural Music Night.

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Особенностью ночных поездок, отметили в Uber, стало то, что в это время пассажиры чаще расплачиваются наличными, нежели банковской картой, и оставляют чаевые реже (кроме Перми и Челябинска).

В России Uber работает совместно с «Яндекс.Такси». В феврале прошлого года две компании закрыли сделку по объединению своих сервисов в совместную отдельную структуру. В состав совета директоров вошли четыре представителя от «Яндекса» и трое от Uber.

Теги: Uber, Такси
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