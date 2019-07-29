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Суд вынес приговор пытавшемуся напасть на прихожан храма дагестанцу

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Дагестана Омара Алиева. Мужчина состоял в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) и планировал напасть на прихожан православного собора в Махачкале, сообщила РБК пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следствие обвиняло Омара Алиева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) УК РФ.

«В соответствии с приговором суда Алиев Омар Мусаевич признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима», — сообщает пресс-служба ведомства. Приговор пока в законную силу не вступил и еще может быть обжалован в суде.

По данным расследования, в декабре 2017 года в Беслане Алиев нашел самодельный пистолет и пять патронов к нему, которые затем незаконно хранил вплоть до задержания 20 июня 2018 года в Махачкале.

19 июня 2018 года Алиев в лесном массиве вблизи поселка Агачаул Карабудахкентского района Республики Дагестан записал на видеокамеру мобильного телефона свою присягу на верность ИГ. После этого мужчина решил убить прихожан православного собора.

20 июня 2018 года Алиев, взяв с собой пистолет, пять патронов и нож, прибыл к Свято-Успенскому кафедральному собору на улице Громова в Махачкале. Мужчину задержали прежде, чем он напал на прихожан.

Ранее, 12 июля, Московский окружной военный суд вынес приговор семерым уроженцам Таджикистана, также состоявшим в террористической группировке «Исламское государство». В 2017 году они планировали устроить взрыв и крушение поезда «Сапсан», установив на путях железнодорожный башмак. Поезд не сошел с рельсов, препятствие повредило пять вагонов. Виновных приговорили к лишению свободы на сроки от 15 до 21 года в колонии строгого режима.

Теги: Дагестан, Махачкала, «Исламское государство», теракт, приговор, новости РБК
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