Суд вынес приговор пытавшемуся напасть на прихожан храма дагестанцу

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Дагестана Омара Алиева. Мужчина состоял в запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ) и планировал напасть на прихожан православного собора в Махачкале, сообщила РБК пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

Следствие обвиняло Омара Алиева в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 1 ст. 30 (приготовление к преступлению) и пп. «а», «л» ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) УК РФ.

«В соответствии с приговором суда Алиев Омар Мусаевич признан виновным в совершении указанных преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет в исправительной колонии строго режима», — сообщает пресс-служба ведомства. Приговор пока в законную силу не вступил и еще может быть обжалован в суде.

По данным расследования, в декабре 2017 года в Беслане Алиев нашел самодельный пистолет и пять патронов к нему, которые затем незаконно хранил вплоть до задержания 20 июня 2018 года в Махачкале.

19 июня 2018 года Алиев в лесном массиве вблизи поселка Агачаул Карабудахкентского района Республики Дагестан записал на видеокамеру мобильного телефона свою присягу на верность ИГ. После этого мужчина решил убить прихожан православного собора.