Volvo отзовет в России более 5,5 тыс. автомобилей

Дилер «Вольво Карс» отзовет в России 5546 машин Volvo. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 3153 автомобиля марки Volvo XC60, которые продали с 2018 по 2019 год. Причиной стали сервоприводы у двери багажного отделения, которые могут примерзать. Это может привести к тому, что сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться. Данные детали заменят на их усовершенствованную версию.

Помимо этого проблемы возникли с 2394 машинами марок Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованными в 2016 году. Внутри шланга одного из топливопроводов у некоторых автомобилей могли образоваться трещины. Проблемы коснулись машин с дизельными двигателями. У них заменят топливный шланг.

Дилер оповестит владельцев машин, попадающих под отзыв. Все работы будут для них бесплатными.