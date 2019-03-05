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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Volvo отзовет в России более 5,5 тыс. автомобилей

Дилер «Вольво Карс» отзовет в России 5546 машин Volvo. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыву подлежат 3153 автомобиля марки Volvo XC60, которые продали с 2018 по 2019 год. Причиной стали сервоприводы у двери багажного отделения, которые могут примерзать. Это может привести к тому, что сервоприводы двери багажника могут полностью оторваться. Данные детали заменят на их усовершенствованную версию.

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Помимо этого проблемы возникли с 2394 машинами марок Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, реализованными в 2016 году. Внутри шланга одного из топливопроводов у некоторых автомобилей могли образоваться трещины. Проблемы коснулись машин с дизельными двигателями. У них заменят топливный шланг.

Дилер оповестит владельцев машин, попадающих под отзыв. Все работы будут для них бесплатными.

В феврале 2017 года в России отозвали 887 машин марки Volvo XC90 из-за проблем в системе кондиционирования. В апреле 2016 года концерн отозвал 3316 автомобилей из-за возможной ошибки в программном обеспечении.

Теги: Volvo, отзыв автомобилей
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