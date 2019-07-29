Депутат от «Слуги народа» раскритиковал идею отмены Дня Победы

Депутат украинской партии «Слуга народ» и блогер Максим Бужанский заявил в интервью изданию «Страна.ua», что не поддержит фракцию, если она предложит отменить празднование Дня Победы.

Депутат ответил, что, если во фракции возникнет предложение об отмене праздника 9 мая, то он проголосует против и спросит: «Что ж вы за дебилы?»

Он выразил недоумение по поводу праздника «Памяти и примирения», который отмечают накануне Дня Победы. «Примиряться с нынешними немцами? А зачем? С ними мы и так живем в мире. Примиряться с теми немцами, что повешены после Нюрнбергского трибунала? С ними я не согласен примиряться», — сказал депутат.

На вопрос о реабилитации георгиевской ленты Бужанский ответил, что она никогда не имела для него значения. По его словам, символ Победы — не георгиевская лента, а «красное знамя Победы над рейхстагом».

В марте 2015 года власти Украины изменили название Дня Победы, убрав из него упоминание о Великой Отечественной войне. Теперь 9 мая на Украине празднуют День победы на нацизмом во Второй мировой войне. День памяти и примирения отмечают накануне — 8 мая.