В МИДе назвали формат общения с венесуэльской оппозицией

Москва контактирует с венесуэльской оппозицией, в том числе с представителями самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо, сообщил агентству «РИА Новости» заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков. Он уточнил, что это общение происходит в формате, «понятном для правительства Николаса Мадуро».

По словам Рябкова, речь не идет о параллельном канале общения. «Совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал спорадические коммуникации, не более того», — добавил он.

Заместитель министра отметил, что Россия «не укрывается ни от каких контактов», рассчитывая получить информацию и оценки оппозиции, но при этом довести до нее и взгляды Москвы.

23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, а российские представители разъясняют им «недостатки идеи о решении внутренних проблем Венесуэлы с помощью вмешательства извне».