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Microsoft $153 (+8,21%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
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В МИДе назвали формат общения с венесуэльской оппозицией

Москва контактирует с венесуэльской оппозицией, в том числе с представителями самопровозглашенного президента страны Хуана Гуаидо, сообщил агентству «РИА Новости» заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков. Он уточнил, что это общение происходит в формате, «понятном для правительства Николаса Мадуро».

По словам Рябкова, речь не идет о параллельном канале общения. «Совершенно об этом речи нет, это не какой-то постоянный диалог, это эпизодические, я бы даже сказал спорадические коммуникации, не более того», — добавил он.

Заместитель министра отметил, что Россия «не укрывается ни от каких контактов», рассчитывая получить информацию и оценки оппозиции, но при этом довести до нее и взгляды Москвы.

Политика
Лавров заявил о контактах России с «людьми от Хуана Гуаидо»

23 июля министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что представители Гуаидо пытаются контактировать с Москвой, а российские представители разъясняют им «недостатки идеи о решении внутренних проблем Венесуэлы с помощью вмешательства извне».

Переговоры между представителями власти и оппозиции Венесуэлы прошли в начале июля на Барбадосе. Мадуро, не вдаваясь в подробности, заявил, что обсуждение касалось шести пунктов, «в которых рассматриваются все проблемы» страны. Гуаидо, который в январе провозгласил себя временным президентом республики, называл целью «окончательное урегулирование кризиса» в Венесуэле.

Теги: Венесуэла, Сергей Рябков
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