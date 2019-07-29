Во Владивостоке утонули трое мужчин

Во Владивостоке трое мужчин утонули во время купания на пляжах бухты Шамора. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

По данным следствия, 27 июля на одном из пляжей мужчина 48 лет утонул из-за купания в алкогольном опьянении. На другом пляже той же бухты 38-летный мужчина тоже купался в состоянии алкогольного опьянения и начал тонуть. К нему на помощь пришел знакомый, но спасти утопающего ему не удалось. Оба мужчины в результате утонули.

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

В середине июля следователи возбудили уголовное дело из-за смерти семи человек на реке Лене в пригороде Якутска. Утонули трое детей четырех, пяти и семи лет и четверо мужчин, которые пытались их спасти.