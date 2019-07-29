В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,51 +0,15 EUR Бирж. 70,61 +0,11 Brent 63,05 -1,22% USD Нал. 63,88 63,10 EUR Нал. 71,19 70,27 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1120 -0,0009 BTC/USD Бирж. 9 602,10 +83,20 IMOEX 2 717,96 +0,08% RTSI 1 348,42 +0,01% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+7,97%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Иранские СМИ опубликовали видео захвата британского танкера Политика, 10:53 Осанка, питание и стресс: как снизить вред сидячей работы в офисе РБК и Philips, 10:48 Организатора лагеря отправили под домашний арест после избиения ребенка Общество, 10:46 В Бурятии из-за подтопления ограничили движение на трассе «Байкал» Общество, 10:28 Власти Ирана разрешили майнинг криптовалют Общество, 10:19 Летящей походкой: как язык тела меняет нашу жизнь Партнерский материал, 10:19 Bitcoin резко подешевел: когда цена криптовалюты снова вырастет Крипто, 10:10 В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином Общество, 10:05 Фармацевтика и диджитал: зачем продвигать лекарства в интернете Pro, 10:03 Дорога смерти: почему на Кутузовском не ставят отбойники Авто, 09:58 В Приморье мужчина умер в реабилитационном центре без лицензии Общество, 09:55 Цель путешествия — не место, а новый способ посмотреть на вещи «РБК Стиль», Visa и ВТБ, 09:49 В Волгоградской области из цистерны на дорогу вытекла соляная кислота Общество, 09:37 В окружении Зеленского решили реформировать Службу безопасности Украины Политика, 09:22
Общество ,  
0 
В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином

В Армении на железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области загорелся грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

Информация о возгорании поступила в 4:00 по местному времени (3:00 мск). Загорелись две цистерны с бензином, спасатели сообщали о риске перекидывания огня на другие вагоны. Отмечается, что поезд состоит из 29 вагонов, груженных в том числе пшеницей, битумом и алюминием, семь вагонов пустые.

В 5:30 по местному времени (4:30 мск) были локализованы горение и утечка топлива, в 6:30 (5:30 мск) пожар потушили.

В апреле в электричке Царицыно — Серпухов произошел пожар. Из-за задымления и возгорания поезд остановили на станции Чехов, где пассажиров высадили. В пресс-службе МЖД сообщили, что возгорание произошло из-за занесения источника огня в вагон. На движение других поездов пожар не повлиял.
 

Теги: Армения, цистерны, Пожар
Материалы по теме
В Сети появилось видео пожара на космическом корабле SpaceX
Технологии и медиа
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter