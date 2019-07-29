В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином

В Армении на железнодорожной станции загорелись цистерны с бензином

В Армении на железнодорожной станции города Туманян в Лорийской области загорелся грузовой поезд. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

Информация о возгорании поступила в 4:00 по местному времени (3:00 мск). Загорелись две цистерны с бензином, спасатели сообщали о риске перекидывания огня на другие вагоны. Отмечается, что поезд состоит из 29 вагонов, груженных в том числе пшеницей, битумом и алюминием, семь вагонов пустые.

В 5:30 по местному времени (4:30 мск) были локализованы горение и утечка топлива, в 6:30 (5:30 мск) пожар потушили.

В апреле в электричке Царицыно — Серпухов произошел пожар. Из-за задымления и возгорания поезд остановили на станции Чехов, где пассажиров высадили. В пресс-службе МЖД сообщили, что возгорание произошло из-за занесения источника огня в вагон. На движение других поездов пожар не повлиял.

