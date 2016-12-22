На МКАД из цистерны вылилась кислота

На МКАД произошла утечка кислоты из автоцистерны. Об этом сообщается на сайте столичного управления МЧС.



Как отмечается в сообщении, инцидент произошел на 88-м км МКАД. В МЧС рассказали, что в цистерне автомобиля произошла «незначительная разгерметизация». На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и установили временную заглушку на цистерну. На данный момент они занимаются нейтрализацией кислоты.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что автомобиль перевозил в цистерне азотную кислоту, которую планировалось утилизировать.



В МЧС отметили, что угрозы нет. Информация о пострадавших не поступала. В ведомстве предупредили автомобилистов о затруднении движения на внешней стороне МКАД в районе 88-го км в связи с инцидентом.