В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя

В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя

В Амурской области запретили розничную продажу крепкого алкоголя на время действия режима ЧС из-за паводка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Такое решение приняли на заседании комиссии по ликвидации ЧС под председательством губернатора области Василия Орлова. Предложение об ограничении торговли внес прокурор Руслан Медведев.

Запрет не будет распространяться на алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта менее 15% объема готовой продукции, содержащей тонизирующие компоненты.

Уточняется, что подобные меры уже принимали в 2013 году, когда регион пострадал от наводнения. По данным ведомства, несмотря на тяжелую обстановку, в области сократилось число преступлений, совершенных в состоянии опьянения.