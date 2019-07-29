Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина

Больше всего бензина (2,9 тыс. л.) на среднемесячные зарплаты могут купить жители Люксембурга. Об этом свидетельствуют данные агентства «РИА Рейтинг».

На второй строчке оказалась Норвегия с 2,2 тыс. л., бензин здесь относительно дорогой, однако и зарплаты высокие. В топ-5 вошли также Австрия, Ирландия и Великобритания: жители этих стран могут приобрести более 1,9 тыс. л. бензина.

Россия расположилась на 16-м месте рейтинга: на свои среднемесячные зарплаты россияне могут купить около 927 л. бензина марки Аи-95. Уточняется, что Россия опережает по доступности бензина многие государства Восточной Европы, а также Казахстан и Белоруссию.

Последнее место по доступности бензина для населения заняла Украина, граждане которой могут приобрести лишь 279 л. бензина, что в десять раз меньше Люксембурга. Аутсайдерами являются также Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия: не более 560 л. топлива.