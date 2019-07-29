Три человека погибли в ходе стрельбы на заправке во Франции

Три человека погибли в ходе стрельбы на заправке во Франции

Три человека погибли и еще один получил ранения в результате стрельбы в коммуне Ольюль на юго-востоке Франции. Об этом сообщает портал France Info.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, около 19:30 по местному времени (20:30 мск) на заправочной станции в департаменте Вар к западу от города Тулон.

В результате стрельбы на месте происшествия от полученных ранений погибла одна женщина, еще двое мужчин умерли в больнице. Четвертый пострадавший был госпитализирован с тяжелыми ранениями в военный госпиталь Сент-Анн в Тулоне.

На месте работают спасательные службы и правоохранительные органы, судебная полиция Тулона начала расследование по данному факту.

Ранее, 26 июля, в Лос-Анджелесе (США) 26-летний мужчина несколько раз в течение дня открывал стрельбу на улицах города, в результате чего погибли четыре человека. Из пистолета он убил своих родителей, а примерно через 45 мину убил женщину на заправке в северном Голливуде.