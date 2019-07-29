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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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Журналист из Китая оценил потерю Пекином острова Сахалин

Китай сожалеет о потере острова Сахалин, который был передан Российской империи. Об этом сообщает китайский частный портал Sohu.   

По словам автора статьи, остров находился юрисдикцией Китая, а во времена династии Тан, Юань и Цин на острове дежурили специальные патрульные офицеры. «Храмы и другие исторические памятники могут доказать, что в прошлом остров принадлежал Китаю», — пишет издание.

В XIX веке в обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Россия получила территории на северо-востоке, в том числе Сахалин, говорится в материале.  

Уточняется, что на Сахалине, в частности, были обнаружены нефтяные месторождения. По приблизительным оценкам, их запасы составляют около 7 млрд т., они могут принести России порядка $500 млрд. «Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — заявляет Sohu.

Кроме того, во время раскопок на Сахалине обнаружили каменную стелу с древними иероглифами со стихами правившего в XVIII веке императора Цяньлуна. «Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, перейдет России», — пишет автор статьи.  

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Согласно Симодскому трактату 1855 года, Сахалин был признан совместным нераздельным владением России и Японии. Позже в 1875 году Россия получила Сахалин в собственность, взамен передав Японии северные Курильские острова.  

Поражение в русско-японской войне 1904-1905 годов привело к потере Россией южной части Сахалина. В 20-е годы прошлого века Япония оккупировала северный Сахалин, однако после Второй мировой войны вся территория острова перешла к Советскому Союзу.  

В 2017 году тогдашний вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что Москва и Токио изучают возможность строительства автомобильного моста между островами Сахалин и Хоккайдо. По его словам, благодаря современным технологиям, его строительство может даже обойтись «не так дорого, как можно подумать».  

Теги: Китай, Сахалин, Япония
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