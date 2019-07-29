Журналист из Китая оценил потерю Пекином острова Сахалин

Китай сожалеет о потере острова Сахалин, который был передан Российской империи. Об этом сообщает китайский частный портал Sohu.

По словам автора статьи, остров находился юрисдикцией Китая, а во времена династии Тан, Юань и Цин на острове дежурили специальные патрульные офицеры. «Храмы и другие исторические памятники могут доказать, что в прошлом остров принадлежал Китаю», — пишет издание.

В XIX веке в обмен на обещание поддерживать Китай в борьбе против Британии и Франции Россия получила территории на северо-востоке, в том числе Сахалин, говорится в материале.

Уточняется, что на Сахалине, в частности, были обнаружены нефтяные месторождения. По приблизительным оценкам, их запасы составляют около 7 млрд т., они могут принести России порядка $500 млрд. «Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — заявляет Sohu.

Кроме того, во время раскопок на Сахалине обнаружили каменную стелу с древними иероглифами со стихами правившего в XVIII веке императора Цяньлуна. «Если бы он только знал, что земля, на которой он тогда стоял, перейдет России», — пишет автор статьи.