В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

В ДНР заявили о бунте украинских военных из-за условий содержания

Украинские бойцы подразделений морской пехоты устроили бунт с требованиями улучшения материального обеспечения личного состава. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, 16 бойцов 36-й бригады морской пехоты Мариупольского направления отказываются подчиняться приказам командования. Уточняется, что на месте ухе находятся сотрудники военной прокуратуры и СБУ.

Организатором бунта стал старший матрос Роман Бондаренко, призвавший игнорировать приказы до тех пор, пока не улучшаться вещевое и продовольственное снабжение морпехов. Как уточнил Басурин, 8 июля Бондаренко получил от Минобороны Украины 10 тыс. гривен премии за успехи в ведении боевых действий на юго-востоке страны.

Ранее в июле контактная группа по урегулированию конфликта на Украине в Минске 17 июля договорилась о бессрочном прекращении огня на Донбассе.

21 июля ДНР обвинила Украину в срыве перемирия. Представитель самопровозглашенной республики заявил, что украинские военные спустя примерно 13 часов после прекращения огня обстреляли село на юге Донецка.