В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Севастополь

В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Севастополь

Протест МИД Украины на визит пример-министра России Дмитрия Медведева в Крым говорит о том, что Киев продолжает «конфронтационную линию» в отношениях с Москвой. Об этом RT заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

По его словам, выражение украинской стороной протеста «не вызывает ничего, кроме улыбки». «Мы думали, что новый президент подтвердит свою легитимность тем, что признает Крым российским. Тем не менее Киев продолжает конфронтационную линию», — заявил парламентарий.

Морозов отметил, что Крым стал частью России в соответствии с нормами международного права и на основе волеизъявления граждан. Депутат уточнил, что поскольку Крым — российская территория, поездка Медведева на полуостров «совершенно оправдана». «В этом нет ничего предосудительного», — добавил он.

В воскресенье, 28 июля, российский премьер Дмитрий Медведев прибыл в Севастополь, где принял участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Военно-морского флота России.