В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух женщин

В Подмосковье задержали подростков по подозрению в убийстве двух женщин

Следователи задержали двух подростков 2002 и 2003 годов рождения, подозреваемых в совершении двойного убийства в подмосковном Талдоме. Об этом сообщается на сайте управления СК по региону.

Против несовершеннолетних заведено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц). К настоящему времени подростки допрошены, по ходатайству следствия судом будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным следствия, преступление было совершено в квартире одного из домов Талдома. В ходе распития спиртных напитков между подозреваемыми и их знакомыми произошел конфликт. В результате молодые люди задушили двух сестер 1986 и 1976 годов рождения.

Ранее, 25 июля, полиция задержала подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в подмосковном Раменском. Мужчина нанес ей не менее 20 ударов ножом. Как писал ТАСС со ссылкой на источник в полиции, предварительно подозреваемым является супруг убитой.