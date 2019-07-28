ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,90 61,75 EUR Нал. 71,28 69,00 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 536,40 +61,45 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке» Общество, 22:32 В Крыму пять детей пострадали в результате столкновения машин Общество, 22:29 Общественники сообщили о посещении задержанных на акции в Москве Политика, 22:18 В Кабуле при нападении пострадал кандидат в вице-президенты Общество, 21:58 Макгрегор признался в запрещенном приеме в бою с Нурмагомедовым Спорт, 21:56 Правящая израильская партия «Ликуд» повесила плакат с Нетаньяху и Путиным Политика, 21:30 ЦСКА обыграл «Локомотив» благодаря назначенному с помощью VAR пенальти Спорт, 21:27 Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске Политика, 20:59 Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив Политика, 20:54 В чемпионате России по футболу впервые назначили пенальти при помощи VAR Спорт, 20:28 Умер один из создателей оп-арта Карлос Круз-Диез Общество, 20:08 В Батуми началась акция за нормализацию отношений с Россией Общество, 20:04 Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях Общество, 20:03 Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США Общество, 19:56
Общество ,  
0 
ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке»

Федеральное бюро расследования (ФБР) США объявило награду в размере $10 тыс. за «розовую бандитку», сообщается в аккаунте отделения бюро в городе Шарлотт.

Ее подозревают как минимум в четырех эпизодах ограбления банков в штатах Делавэр, Пенсильвания и Северная Каролина. Отмечается, что женщина получила такое прозвище, так как по крайней мере во время двух ограблений несла розовую дамскую сумочку.

В ФБР рассказали, что подозреваемая в каждом случае показывала сотрудникам банка записку с требованием денег.

В конце марта в Испании задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне. В общей сложности они похитили €77 тыс.

Подозреваемые из Латинской Америки заходили в отделение в светоотражающей одежде, после чего вынуждали сотрудников банка отдавать им деньги, угрожая оружием. Затем мужчины связывали находившихся в отделении людей и уезжали на общественном транспорте.

Теги: ограбление банка, ФБР
Материалы по теме
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Общество
В Испании задержали грабивших банки мужчин в возрасте 80 и 73 лет
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter