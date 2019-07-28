ФБР предложило награду за данные об ограбившей банки «розовой бандитке»

Федеральное бюро расследования (ФБР) США объявило награду в размере $10 тыс. за «розовую бандитку», сообщается в аккаунте отделения бюро в городе Шарлотт.

Ее подозревают как минимум в четырех эпизодах ограбления банков в штатах Делавэр, Пенсильвания и Северная Каролина. Отмечается, что женщина получила такое прозвище, так как по крайней мере во время двух ограблений несла розовую дамскую сумочку.

В ФБР рассказали, что подозреваемая в каждом случае показывала сотрудникам банка записку с требованием денег.

В конце марта в Испании задержали мужчин в возрасте 80 и 73 лет, которые ограбили два банка в Барселоне. В общей сложности они похитили €77 тыс.