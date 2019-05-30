Кнессет впервые в истории Израиля утвердил повторные парламентские выборы

Кнессет утвердил самороспуск и первые в истории страны повторные парламентские выборы. Причиной стала неудача премьер-министра Биньямина Нетаньяху в создании коалиции

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Парламент Израиля (Кнессет) проголосовал за самороспуск и проведение повторных выборов 17 сентября. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

За решение проголосовали 74 депутата, против выступили 45 человек. Перед голосованием премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию.

Издание The Times of Israel отмечает, что повторные парламентские выборы выборы в стране являются «беспрецедентным» событием. Телеканал CNN также сообщает, что этот случай является первым в истории Израиля, когда выборы в парламент не привели к созданию правительства.

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