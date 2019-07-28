Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,79 62,35 EUR Нал. 71,27 69,61 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 561,50 +86,55 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске Политика, 20:59 Еще один британский военный корабль вошел в Персидский залив Политика, 20:54 В чемпионате России по футболу впервые назначили пенальти при помощи VAR Спорт, 20:28 Умер один из создателей оп-арта Карлос Круз-Диез Общество, 20:08 В Батуми началась акция за нормализацию отношений с Россией Общество, 20:04 Задержанный Гудков сообщил о предъявляемых ему обвинениях Общество, 20:03 Британский военный в Сирии погиб при взрыве боеприпаса у сержанта из США Общество, 19:56 Голландский полузащитник Тил потребовал отпустить его в «Спартак» Спорт, 19:43 ЦСКА встречается в московском дерби с «Локомотивом». Онлайн Спорт, 19:00 Россия уступила США в медальном зачете на ЧМ по водным видам спорта Спорт, 18:55 Уровень воды в проходящей через Тулун реке превысил критическую отметку Общество, 18:50 СК начал проверку после гибели дрэг-рейсера на заезде в Подмосковье Общество, 18:40 Интервью Путина телеканалу Fox News номинировали на премию «Эмми» Политика, 18:21 Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном Политика, 18:14
Политика ,  
0 
Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске

Министерство обороны Израиля опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний ракеты «Хец-3» (Hetz-3) на Аляске.

Видео: Минобороны Израиля / YouTube

На кадрах показаны транспортировка системы противоракетной обороны из Израиля в США, установка на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) на острове Кадьяк, а также запуск ракеты и поражение учебной цели.

Испытания проводило Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне США. Тесты проходили десять дней, за этот период система три раза успешно поразила цели.

«Хец-3» разрабатывают израильские военно-промышленные предприятия и американская корпорация Boeing при финансовой поддержке властей США. Комплекс испытывают с 2011 года. Система ПРО предназначена для перехвата ракет в космосе.

Теги: Минобороны, Израиль, ракетные испытания
Материалы по теме
На Аляске испытали израильскую систему ПРО для перехвата ракет в космосе
Политика
Трамп не увидел ничего необычного в запуске КНДР двух ракет
Политика
СМИ сообщили об испытании Ираном баллистической ракеты средней дальности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter