Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске

Минобороны Израиля показало кадры испытаний своей системы ПРО на Аляске

Министерство обороны Израиля опубликовало на своем канале в YouTube видео испытаний ракеты «Хец-3» (Hetz-3) на Аляске.

Видео: Минобороны Израиля / YouTube

На кадрах показаны транспортировка системы противоракетной обороны из Израиля в США, установка на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) на острове Кадьяк, а также запуск ракеты и поражение учебной цели.

Испытания проводило Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне США. Тесты проходили десять дней, за этот период система три раза успешно поразила цели.

«Хец-3» разрабатывают израильские военно-промышленные предприятия и американская корпорация Boeing при финансовой поддержке властей США. Комплекс испытывают с 2011 года. Система ПРО предназначена для перехвата ракет в космосе.