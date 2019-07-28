На Аляске испытали израильскую систему ПРО для перехвата ракет в космосе

На Аляске испытали израильскую систему ПРО для перехвата ракет в космосе

Ракетная установка Hetz-3 была разработана Израилем при активной поддержке США. Ее впервые испытали за пределами страны

Испытания ракетного комплекса Hetz-3 на Аляске (Фото: Министерство обороны Израиля)

Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания ракеты «Хец-3» (Hetz-3), предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Об этом сообщает израильское военное ведомство.

Испытания проводились Министерством аэрокосмической промышленности и обороны Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне, на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska (PSCA) на острове Кадьяк.

В Минобороны добавили, что такое место для испытаний было выбрано для того, чтобы протестировать возможности системы, которые не поддаются проверке на территории Израиля.

За 10 дней испытаний на Аляске система совершила три успешных перехвата целей. Как уточняет Jerusalem Post, тесты ракеты, предназначенной для защиты Израиля, впервые прошли на территории другой страны.