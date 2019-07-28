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3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму для расчетов стран Евросоюза с Ираном (INSTEX) уже совершены.

«Главное, что механизм не виртуален, он существует, и первые операции по нему уже были осуществлены», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рябков добавил, что к механизму проявляют интерес некоторые страны ЕС и Китай. Он также добавил, что Москва и Пекин продолжают добиваться того, чтобы он был доступен не только для стран, входящих в Евросоюз.

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Замминистра рассказал, что INSTEX работает в пилотном режиме. Он добавил: чтобы механизм заработал в полную силу, нужно подписать дополнительные документы между INSTEX и аналогичной структурой, созданной Ираном. «Сейчас стороны этим вплотную занимаются», — сказал Рябков.

В конце мая спецпосланник США по Ирану Брайан Хук заявил о надеждах на то, что ЕС будет использовать механизм для сделок с товарами из разрешенного перечня — например, продуктами питания, лекарствами и медицинским оборудованием. Он добавил, что в противном случае Вашингтон введет санкции против INSTEX и стран — участниц механизма.

В 2018 году США возобновили экономические санкции против Ирана, в ответ Тегеран объявил о приостановлении исполнения обязательств по ядерной сделке. Реакцией участников соглашения из Европы стало создание INSTEX.

Теги: Сергей Рябков, Иран, Торговля, транзакции
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