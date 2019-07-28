Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном

Рябков сообщил о первых операциях через механизм расчетов с Ираном

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что первые операции по специальному механизму для расчетов стран Евросоюза с Ираном (INSTEX) уже совершены.

«Главное, что механизм не виртуален, он существует, и первые операции по нему уже были осуществлены», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Рябков добавил, что к механизму проявляют интерес некоторые страны ЕС и Китай. Он также добавил, что Москва и Пекин продолжают добиваться того, чтобы он был доступен не только для стран, входящих в Евросоюз.

Замминистра рассказал, что INSTEX работает в пилотном режиме. Он добавил: чтобы механизм заработал в полную силу, нужно подписать дополнительные документы между INSTEX и аналогичной структурой, созданной Ираном. «Сейчас стороны этим вплотную занимаются», — сказал Рябков.