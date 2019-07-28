«Северный поток» возобновил прокачку газа после техобслуживания

Газопровод «Северный поток» завершил плановый ремонт и возобновил прокачку газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании-оператора Nord Stream AG.



В нем сказано, что все работы по техобслуживанию газопровода завершены своевременно и в полном объеме. Плановые мероприятия предусматривали работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем, уточнила компания.

Ремонтные работы проводились с 16 по 27 июля. На это время прокачка газа по трубопроводу была остановлена. Как уточнила компания-оператор, временная остановка трубопровода была заблаговременно скоординирована со всеми партнерами и учтена в заявках на транспортировку газа европейским партнерам.