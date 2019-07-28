В Коми произошло возгорание на магистральном газопроводе

В Коми произошло возгорание на магистральном газопроводе

В Республике Коми разорвалась труба магистрального газопровода, после чего произошло возгорание. В результате инцидента никто не пострадал, сообщается в докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго (pdf).

«Снижения поставок потребителям нет. Отключен поврежденный участок 338‒379 км. Ведутся аварийно-восстановительные работы», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 14:00 мск на 338 км газопровода Пунга — Вуктыл — Ухта-2, на расстоянии 40 км от компрессионной станции «Вуктыльская». Диаметр трубы составляет 1400 мм. Газопровод принадлежит «дочке» «Газпрома» — ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В начале мая разрыв и последующее возгорание произошли на магистральном газопроводе Ямбург — Поволжье в Свердловской области. Инцидент случился недалеко от города Ивдель. В результате никто не пострадал. Газопровод принадлежит ООО «Газпром трансгаз Югорск».