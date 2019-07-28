В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

В полиции завершили разбирательства с задержанными на акции в Москве

Московская полиция сообщила, что завершила разбирательства с задержанными участниками несогласованной акции в центре Москвы. «В отношении всех задержанных за нарушения общественного порядка на указанном мероприятии составлены необходимые документы», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Москве.

В полиции добавили, что более 600 задержанных, как было установлено в ходе разбирательств, не являются жителями Москвы.

Судя по данным, которые ранее приводил портал «ОВД-Инфо», из отделений полиции к утру воскресенья отпустили по меньшей мере 678 из общего числа задержанных.



В минувшую субботу в центре Москвы состоялась не согласованная с властями акция с требованием допустить на выборы в Мосгордуму кандидатов, снятых из-за претензий к подписям и другим собранным документам. В итоге были задержаны и доставлены в отделения полиции более 1 тыс. человек. По данным «ОВД-Инфо», задержанных было 1373 участника, в полиции приводили чуть меньшую цифру — 1074.