В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП

В Сарпинском районе Калмыкии четыре человека погибли после столкновения двух легковых автомобилей Lada, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

Инцидент произошел в ночь на 28 июля на федеральной трассе Р-22 «Каспий». Одна из машин выехала на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение. В результате погибли оба водителя, а также два пассажира выехавшего на «встречку» автомобиля. Еще один пассажир этой машины в тяжелом состоянии доставлен в больницу.