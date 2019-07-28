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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Путин на катере обошел участвующие в параде корабли ВМФ в Кронштадте

Президент Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Военно-морского флота (ВМФ) Николаем Евменовым на катере «Раптор» обошел парадную линию кораблей-участников парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Об этом пишет «РИА Новости».

Президент приветствовал экипажи и поздравил их с праздником. В Санкт-Петербурге Путин начал принимать парад с участием 43 боевых кораблей и подлодок.

Торжественные мероприятия, помимо Петербурга, проходят и в других российских городах. В частности, морской парад состоялся во Владивостоке, в нем приняли участие 35 кораблей.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота.

Теги: Владимир Путин, Кронштадт, парад
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