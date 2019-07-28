Путин на катере обошел участвующие в параде корабли ВМФ в Кронштадте

Путин на катере обошел участвующие в параде корабли ВМФ в Кронштадте

Президент Владимир Путин совместно с министром обороны Сергеем Шойгу и главкомом Военно-морского флота (ВМФ) Николаем Евменовым на катере «Раптор» обошел парадную линию кораблей-участников парада в честь Дня ВМФ в Кронштадте. Об этом пишет «РИА Новости».

Президент приветствовал экипажи и поздравил их с праздником. В Санкт-Петербурге Путин начал принимать парад с участием 43 боевых кораблей и подлодок.

Торжественные мероприятия, помимо Петербурга, проходят и в других российских городах. В частности, морской парад состоялся во Владивостоке, в нем приняли участие 35 кораблей.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота.