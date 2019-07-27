Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля. Об этом Зеленский написал в Facebook.

Видео, о котором идет речь, датировано сентябрем 2018 года. Издание «Страна.UA» опубликовало его в YouTube 26 июля. Сотрудники патрульной службы остановили черный автомобиль Range Rover за нарушение правил ПДД. За рулем оказался водитель Глуховери, а через некоторое время патрульных задержали бойцы спецподразделения КОРД. По их словам, при себе у водителя не было оперативного талона.

Сотрудников патрульной службы доставили к Глуховере, который провел с ними беседу. После случившегося Госбюро расследований завело уголовное дело из-за превышения полномочий начальником Днепропетровской полиции полномочий. Зеленский поручил главе Госбюро Роману Трубе оперативно провести следствие по выявленным фактам.