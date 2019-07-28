Один человек погиб при стрельбе в зоне отдыха в Нью-Йорке

Один человек погиб при стрельбе в зоне отдыха в Нью-Йорке

В нью-йоркском районе Бруклин в субботу вечером по местному времени произошла стрельба во время «мирного мероприятия», сообщил на своей странице в Twitter мэр города Билл де Блазио.

По данным источников New York Post в правоохранительных органах, нападавший начал стрелять на уличной благотворительной вечеринке, которую устроили в зоне отдыха. В результате погиб 38-летний мужчина, еще 11 человек ранены — их доставили в больницы. Полицейские, уточняет издание, обнаружили на месте происшествия брошенное оружие (какое конкретно, не уточняется), подозреваемый пока не задержан. Информацию о как минимум одном погибшем также подтверждает источник Daily News в полиции. Официально представитель полиции сообщил об 11–12 раненых, не уточнив их состояние.

В конце марта на Манхэттене в Нью-Йорке произошла перестрелка между предполагаемыми бандитами, в результате пострадали три человека.