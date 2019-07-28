Эксперты подсчитали уровень разрыва между богатыми и бедными россиянами

В 2019 году уровень разрыва в доходах между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками сократился до 13 раз. Об этом «Российской газете» заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА им. Плеханова Елена Егорова.

По словам эксперта, в 2000 году средняя зарплата богатых превышала доходы бедных в 34 раза. В 2005 году этот показатель составлял 25 раз, уточнила она.

По словам Егоровой, тенденция к сокращению разрыва объясняется тем, что Росстат фиксирует в стране сокращение доли сотрудников, зарплата которых ниже прожиточного минимума. Она отметила, что в настоящий момент число таких работников не превышает 3%.

Кроме этого, отметила эксперт, на сокращение разрыва между бедными и богатыми влияет рост промышленного производства. Это привело к повышению занятости сотрудников, появлению новых рабочих мест и росту зарплат, пояснила Егорова.