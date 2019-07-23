Росстат назвал самую распространенную зарплату в стране

Наиболее распространенная (модальная) зарплата в России составила 23,5 тыс. руб., следует из предварительных данных Росстата за апрель 2019 года, пишет газета «Известия».

Таким образом средняя зарплата оказалась в два раза больше самой распространенной — 47,7 тыс. против 23,5 тыс. руб. В 2017 году средний заработок составлял 38,9 тыс. руб., а модальный — 17,6 тыс. руб.

По данным Росстата, медианная зарплата на крупных и средних предприятиях составляет 34,3 тыс. руб., 50% работников получают меньше, другие 50% — больше. Если учесть в статистике все предприятия, то медианное значение будет еще ниже, говорил РБК директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — сказал он.

Средняя зарплата 10% сотрудников с наиболее высокой зарплатой оказалась в 13 раз больше, чем средняя зарплата 10% самых низкооплачиваемых — 157,2 тыс. против 12 тыс. руб.