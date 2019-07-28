На юге Чили разлилось около 40 тыс. литров нефтепродуктов

На юге Чили разлилось около 40 тыс. литров нефтепродуктов

На юге Чили произошел разлив нефтепродуктов, в окружающую среду попали около 40 тыс. литров дизельного топлива, сообщает телеканал 24 Horas.

Инцидент произошел на терминале крупнейшей горнодобывающей компании страны CAP, расположенном на острове Гарелло в 250 км от города Пуэрто-Наталес.

К месту происшествия для устранения последствий аварии направлены два судна, сообщает Publimetro со ссылкой на заявление военно-морских сил страны.

Как отмечают местные власти, распространению топлива препятствуют погодные условия. «Нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит», — отметил глава морского управления региона Рональд Бааш.