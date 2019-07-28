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Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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На юге Чили разлилось около 40 тыс. литров нефтепродуктов

На юге Чили произошел разлив нефтепродуктов, в окружающую среду попали около 40 тыс. литров дизельного топлива, сообщает телеканал 24 Horas.

Инцидент произошел на терминале крупнейшей горнодобывающей компании страны CAP, расположенном на острове Гарелло в 250 км от города Пуэрто-Наталес.

К месту происшествия для устранения последствий аварии направлены два судна, сообщает Publimetro со ссылкой на заявление военно-морских сил страны.

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Как отмечают местные власти, распространению топлива препятствуют погодные условия. «Нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать собственное представление о том, что там происходит», — отметил глава морского управления региона Рональд Бааш.

Власти начали адимнистративное расследование.

Теги: Чили, нефтепродукты, разлив нефти
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