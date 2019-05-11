В США после столкновения танкера и буксира произошел разлив топлива

В Хьюстонском судоходном канале (штат Техас) произошел разлив топлива после столкновения нефтяного танкера и буксира, транспортировавшего две баржи с нефтепродуктами. Об этом пишет CBS со ссылкой на сообщение Береговой охраны США.

Отмечается, что одна баржа повреждена, а другая перевернулась. При этом на каждой перевозили около 25 тыс. т нефтепродуктов. Сколько из них попало в воду — не уточняется. CBS уточняет, что город Сибрук, который расположен неподалеку, сообщает о «сильном запахе» от места происшествия. Впрочем, ухудшение качества воздуха пока не зафиксировано.

В конце февраля разлив нефти произошел в Канаде — там с рельсов сошел товарный состав с несколькими десятками цистерн с топливом.