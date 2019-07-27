Полицейские задержали на Трубной площади корреспондента РБК

Корреспондента РБК Владимира Дергачева задержали на Трубной площади, куда стянулись участники несанкционированного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом он сообщил по телефону из автозака.

Сотрудники полиции задержали его, несмотря на то что он показал удостоверение журналиста и сообщил о выполнении редакционного задания. Также Дергачев рассказал, что вместе с ним в автозаке находится писатель Виктор Шендерович. В 21.30 корреспондента РБК отпустили.

Ранее в центре Москвы пострадала журналистка телеканала РБК Елена Шевелева, у которой была аккредитация от МВД. Во время митинга в центре Москвы ее ударили дубинкой. Позже в эфире телеканала РБК она сообщила, что сотрудники полиции ей принесли извинения.

Не согласованная со столичными властями акция началась в 14:00. Митингующие собрались возле здания мэрии. Практически сразу полицейские начали задержания участников мероприятия. После этого протестующие покинули Пушкинскую площадь и ее окрестности, где находилась основная масса участников акции. Они разделились на группы и выдвинулись в сторону Чистых прудов и Лубянки. Дойдя до Трубной площади митингующие на некоторое время перекрыли движение на Садовом кольце. Основная масса протестующих решила сконцентрироваться на Трубной площади. К настоящему моменту известно о том, что полицейские в течение дня задержали 1007 человек, сообщает «ОВД-Инфо». По данным МВД, задержаны 1074 человека.