Общество , 27 июл, 16:57
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Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.
«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки) )) ), а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — пояснил глава государства, пожелав «хороших выходных».
Запись в facebook пользователя Владимир Зеленский
Рядом с Зеленским на фото — глава его офиса Андрей Богдан.
В середине июля офис президента Украины опубликовал видео купания главы государства в Черном море во время рабочей поездки в Одессу. В комментарии к видео говорится, что Зеленский, который на записи предстает в красных плавках, «лично проинспектировал температуру воды» перед началом рабочего дня.