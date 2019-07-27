Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Зеленский опубликовал фото с главой своего офиса на одесском пляже

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Facebook фото, на котором он находится на одесском пляже.

«Мы, везде охрана, боевые водолазы, спецконтроль прохождения в море, на пляж — через рамки) )) ), а на заднем фоне видно, как загорают разведчики», — пояснил глава государства, пожелав «хороших выходных».

Запись в facebook пользователя Владимир Зеленский

Рядом с Зеленским на фото — глава его офиса Андрей Богдан.

В середине июля офис президента Украины опубликовал видео купания главы государства в Черном море во время рабочей поездки в Одессу. В комментарии к видео говорится, что Зеленский, который на записи предстает в красных плавках, «лично проинспектировал температуру воды» перед началом рабочего дня.

