Появилось видео погружающегося в батискафе Путина на дно Финского залива

Появилось видео погружающегося в батискафе Путина на дно Финского залива

Появилось видео с президентом Владимиром Путиным, осматривающим дно Финского залива в кабине спускаемого аппарата «Си Эксплорер-3». Запись погружения президента опубликовал телеканал RT и «Пятый канал».

На кадрах также видно, как находящийся в кабине президент осматривает дно залива и затонувшую подлодку Щ-308 «Семга».

Путин спустился на дно Финского залива 27 июля, чтобы почтить память затонувших на борту лодки подводников в годы Великой Отечественной войны, подорвавшейся на немецкой мине. Глубина погружения составляла 50 м.

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