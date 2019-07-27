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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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В ГИБДД опровергли информацию о перекрытии Тверской улицы

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве опровергли РБК информацию о перекрытии Тверской улицы в связи с несанкционированным митингом оппозиции у мэрии. «Пока не перекрывали», — уточнили в ведомстве.

Ранее пользователи Twitter сообщали о перекрытии Тверской. Кроме того, появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции предупреждает граждан о закрытии улицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан не участвовать в протестной акции с требованиями регистрации кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму. По его словам, у полиции есть информация о готовящихся провокациях, представляющих угрозу людям.

На прошлый согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс. Акцию у мэрии Москвы, назначенную на 27 июля, московские власти также не согласовали.

Теги: Тверская улица, перекрытия, новости РБК
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