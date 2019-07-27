В ГИБДД опровергли информацию о перекрытии Тверской улицы

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве опровергли РБК информацию о перекрытии Тверской улицы в связи с несанкционированным митингом оппозиции у мэрии. «Пока не перекрывали», — уточнили в ведомстве.

Ранее пользователи Twitter сообщали о перекрытии Тверской. Кроме того, появилась видеозапись, на которой видно, как сотрудник полиции предупреждает граждан о закрытии улицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан не участвовать в протестной акции с требованиями регистрации кандидатов от оппозиции на выборах в Мосгордуму. По его словам, у полиции есть информация о готовящихся провокациях, представляющих угрозу людям.

На прошлый согласованный митинг 20 июля, по данным полиции, пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика», участников было 22,5 тыс. Акцию у мэрии Москвы, назначенную на 27 июля, московские власти также не согласовали.