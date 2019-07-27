Посол ЕС на Украине заявил об «ужасном имидже» страны

У Украины сейчас «ужасный имидж», что связано с негативными факторами в стране вроде коррупции. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» сообщил посол Евросоюза в Киеве Хьюг Мингарелли.

Дипломат высказал такое мнение в контексте обсуждения необходимых Украине реформ. Он призвал обеспечить верховенство права в стране и пояснил, что под этим имеет в виду борьбу с коррупцией, однако специально не использует это слово.

«Это действительно важно — не делать упор на слове «коррупция» там, где в этом нет необходимости. Вам [украинцам] и самим надо прекратить ассоциировать вашу страну исключительно с негативными вещами вроде «коррупции», — заключил он.

Президент Владимир Зеленский еще до инаугурации говорил, что приоритет для его команды — «не борьба с коррупцией, а победа над ней».