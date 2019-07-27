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Twitter $46 (+10,87%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,82%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,08%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
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Политика ,  
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Путин наделил СК правом проводить судебные экспертизы

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому Следственный комитет (СК) наделяется полномочиями для проведения судебных экспертиз.

Следователи смогут проводить около двух десятков различных судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Для этого до 1 января 2022 года предполагается создать внутри ведомства единое судебно-экспертное учреждение, до этого экспертизами будут заниматься штатные экспертные подразделения. Закон вступает в силу через 90 дней после опубликования 26 июля.

Путин предложил дополнить полномочия СК в марте 2019 года, когда внес соответствующий документ в Госдуму. Отмечалось, что это позволит улучшить правовое регулирование вопроса и фактические проведения экспертиз. Сейчас ими занимаются структуры, подконтрольные различным ведомствам, например, центр экспертизы при Минюсте или столичный центр медицинской экспертизы при департаменте здравоохранения Москвы.

Теги: Следственный комитет, экспертиза, Владимир Путин
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