Путин предложил дать СК право организовывать судебные экспертизы

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает наделить Следственный комитет (СК) полномочиями для проведения судебных экспертиз. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия законопроекта СК будет организовывать и проводить около двух десятков различных судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Соответственно, для этой цели предлагается создать в СК профильные структуры и экспертные подразделения. Подчеркивается, что передача СК необходимых полномочий позволить улучшить правовое регулирование и фактическое проведение экспертиз.

Сейчас судебные экспертизы в России проводят структуры, подконтрольные различным ведомствам, например, центр экспертизы при Минюсте или столичный центр медицинской экспертизы при департаменте здравоохранения Москвы.