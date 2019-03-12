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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Путин предложил дать СК право организовывать судебные экспертизы

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который предлагает наделить Следственный комитет (СК) полномочиями для проведения судебных экспертиз. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

В пояснительной записке говорится, что в случае принятия законопроекта СК будет организовывать и проводить около двух десятков различных судебных экспертиз, в том числе с использованием полиграфа. Соответственно, для этой цели предлагается создать в СК профильные структуры и экспертные подразделения. Подчеркивается, что передача СК необходимых полномочий позволить улучшить правовое регулирование и фактическое проведение экспертиз.

Сейчас судебные экспертизы в России проводят структуры, подконтрольные различным ведомствам, например, центр экспертизы при Минюсте или столичный центр медицинской экспертизы при департаменте здравоохранения Москвы.

Теги: Следственный комитет, Владимир Путин
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