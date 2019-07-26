Капитан заявил о принудительном переименовании команды «Новое величие»

Капитан команды «Что? Где? Когда?», ранее называвшейся «Новое величие», Илья Думанский заявил РБК, что название им сменили принудительно.

«Мы уже не можем не переименовывать [команду], потому что нам в базе ее без нашего желания переименовали. Есть такая база всех команд «Что? Где? Когда?», там учитывается рейтинг, который после каждого турнира пересчитывается, там наша команда числилась как «Новое величие» весь последний год. Они назвали ее теперь просто «Величие», — сказал Думанский.

Он сказал, что решение о переименовании датируется 1 июня, однако команда увидела соответствующее сообщение в середине июля. «Примерно 7 июня мне написали в Facebook, что меняют название, пообещали бумагу от [президента Международной ассоциации кубов «Что? Где? Когда?» Андрея] Козлова, а в итоге кинули только вот эту ссылку, никакой бумаги», — добавил он.

Думанский рассказал, что в настоящее время команда не играет, а в сентябре будет решать, участвовать ли в турнирах, связанных с МАК. «Я, наверное, прислушаюсь к мнению большинства. Пока что все склонны к тому, чтобы не играть», — заметил он.