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Alphabet $1 385 (+11,23%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
3M $195 (+12,11%) прогноз CFRA к 02.05.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
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Капитан заявил о принудительном переименовании команды «Новое величие»

Капитан команды «Что? Где? Когда?», ранее называвшейся «Новое величие», Илья Думанский заявил РБК, что название им сменили принудительно.

«Мы уже не можем не переименовывать [команду], потому что нам в базе ее без нашего желания переименовали. Есть такая база всех команд «Что? Где? Когда?», там учитывается рейтинг, который после каждого турнира пересчитывается, там наша команда числилась как «Новое величие» весь последний год. Они назвали ее теперь просто «Величие», — сказал Думанский.

Он сказал, что решение о переименовании датируется 1 июня, однако команда увидела соответствующее сообщение в середине июля. «Примерно 7 июня мне написали в Facebook, что меняют название, пообещали бумагу от [президента Международной ассоциации кубов «Что? Где? Когда?» Андрея] Козлова, а в итоге кинули только вот эту ссылку, никакой бумаги», — добавил он.

Общество
Команду «Что? Где? Когда?» «Новое величие» обязали сменить название

Думанский рассказал, что в настоящее время команда не играет, а в сентябре будет решать, участвовать ли в турнирах, связанных с МАК. «Я, наверное, прислушаюсь к мнению большинства. Пока что все склонны к тому, чтобы не играть», — заметил он.

Ранее Международная ассоциация клубов (МАК) «Что? Где? Когда?» приняла решение переименовать команду «Новое величие». Ей предлагалось называться по фамилии капитана или согласовать с комиссией альтернативное название.

В марте 2018 года десять членов одноименной организации «Новое величие» задержали и обвинили в создании экстремистского сообщества. По версии следствия, активисты планировали совершить преступления по мотивам ненависти к действующей власти.
 

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