Путин подписал закон о наказании для мешающих работе врачей граждан

Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании граждан, препятствующих работе врачей. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, УК РФ дополнен новой ст. 124, согласно которой за «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи», если за этим последовало ухудшение здоровья пациента или летальный исход, может быть назначено наказание от двух до четырех лет лишения свободы, а также штраф до 80 тыс. руб.

Ст. 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ дополнили признаками: «совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга».

Ранее, 16 июля, Госдума ужесточила наказание за непропуск машин скорой помощи. Штраф для водителей составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Их также могут лишить прав на срок от трех месяцев до одного года.