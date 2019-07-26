Совфед отклонил предложенный Медведевым закон о весогабаритном контроле

Совет Федерации отклонил закон, расширяющий полномочия Министерства транспорта в вопросах урегулирования порядка весогабаритного контроля транспортных средств. Трансляция заседания Совфеда опубликована в Youtube.

Из 158 сенаторов 149 высказались против, шесть — за, еще три человека воздержались. Они также договорились о создании согласительной комиссии. Госдума в третьем окончательном чтении одобрила законопроект 23 июля. Законопроект был внесен в Госдуму в октябре 2018 года правительством по распоряжению Дмитрия Медведева.

Как отметил зампредседатель Совфеда по экономической политике Валерий Васильев, цель закона — создать разветвленную сеть пунктов весогабаритного контроля, где установят работающие в автоматическом режиме средства фиксации весовых и габаритных параметров автомобиля.

Требования к площадкам для размещения стационарных и передвижных пунктов весогабаритного контроля будет устанавливать Минтранс. Министерство также определит скоростной режим на пунктах контроля и требования к информационному табло, на которое будут выводить данные о выявленных нарушениях. Согласно законопроекту, собственникам машин собираются присылать СМС-оповещения в течение пяти минут после фиксации превышения.

По словам Васильева, в законе не определили источники финансирования нововведений. Он привел данные Минтранса, согласно которым, только на установку информационных табло уйдет более 5 млрд руб. для дорог регионального и муниципального значения и еще 5 млрд руб. для федеральных дорог.