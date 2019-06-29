Власти допустили конфискацию машин за превышение разрешенной массы груза

По словам главы Минтранса, за превышение допустимой массы груза водителям грузовиков будет грозить лишение прав и конфискация груза

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Участники заседания Госсовета по развитию сети автодорог и организации дорожного движения договорились об ужесточении наказания для водителей большегрузов за превышение допустимой массы груза, сообщил глава Минтранса Евгений Дитрих в эфире телеканала «Россия 1».



«Лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза», — сказал Дитрих. Он не уточнил, когда планируется внести соответствующие изменения в законодательство.

На заседании Госсовета президент России Владимир Путин говорил, что важно наладить регулирование проезда тяжеловесных машин, так как они наносят урон дорогам, особенно когда нарушают нормы перевозки грузов.

По мнению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, добиться значительных результатов в данной области без контроля за большегрузами невозможно. Он предложил наделить органы исполнительной власти регионов полномочиями по административным правонарушениям в части обеспечения дорожного сервиса и соблюдения норм и правил эксплуатации дорог регионального и местного значения, в том числе в части весогабаритного контроля.

Превышение допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось автомобиля регулируется в ст. 21.21.1 КоАП. Данная статья предусматривает штрафы, размер которых варьируется в зависимости от того, на сколько процентов превышена допустимая норма.

Например, если масса превышена не более чем на 10%, то водителю грозит штраф в размере 1–1,5 тыс. руб., юрлицу — 100–150 тыс. руб. Если же масса превышена не более чем на 20%, то штраф для водителя составит 3–4 тыс. руб., для юрлица — 250–300 тыс. руб.