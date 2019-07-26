Киев обвинил Россию в применении «зеленого луча» против моряков на Азове

Госпогранслужба Украины заявила, что корабли береговой охраны ФСБ России по ночам освещают корабли украинской службы «зеленым лучом», что может угрожать безопасности украинских моряков. Сообщение опубликовано на сайте украинского ведомства.

В сообщении говорится, что в течение двух суток в одно и то же время, примерно после 21:00, корабли береговой охраны ФСБ освещают катера Госпогранслужбы «лучом зеленого цвета». В Госпогранслужбе заявили, что «сеансы облучения» длятся по несколько минут.

«Вреда здоровью экипажей и выхода из строя технических средств после воздействия луча в настоящее время не зафиксировано», — отчитались в ведомстве. В то же время в сообщении также сказано, что «подобные явления» на суше неоднократно приводили к травмам военных, поэтому ведомство приняло меры по защите жизни и здоровья персонала.

Госпогранслужба Украины также оповестило о происходящем территориальные подразделения военной прокуратуры, Национальной полиции и СБУ.

В мае 2018 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил Россию в применении нового «лазерного оружия», которое поражает сетчатку глаза. Он сказал, что пострадавшими от такого оружия в основном становятся пограничники, потому что они постоянно смотрят в приборы наблюдения.