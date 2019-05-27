В Москве из-за сильного ветра столкнулись два теплохода

В Москве из-за сильного ветра столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на причале Северного речного вокзала в Москве. Причиной стали сильные порывы ветра, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы. Информацию о столкновении теплоходов подтвердил источник ТАСС.

«На причале номер один от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно», — сказал собеседник «РИА Новости».

Он уточнил, что столкнулись теплоходы «Александр Свирский» и «Тимирязев». По его словам, незначительно повреждены корпуса теплоходов. Никто не пострадал, также нет разлива нефтепродуктов.

РБК направил запрос в пресс-службу канала им. Москвы.