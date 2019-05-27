В Москве из-за сильного ветра столкнулись два теплохода

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,43 -0,04 EUR Бирж. 72,16 -0,10 Brent 69,03 +1,48% USD Нал. 64,90 64,12 EUR Нал. 72,70 71,87 USD ЦБ 64,46 -0,15 EUR ЦБ 72,19 -0,13 EUR/USD 1,1199 -0,0006 BTC/USD Бирж. 8 823,10 +90,40 IMOEX 2 626,90 +0,29% RTSI 1 284,50 +0,42% DJIA 25 585,69 +0,37% Nasdaq 7 637,01 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Акрон ₽5 100 (+11,31%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Акрон ₽5 100 (+11,31%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19 Купить
Доллар/Рубль ₽62 (-3,83%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19 Купить
Сбербанк ₽323 (+37,77%) прогноз Societe Generale к 30.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
BRENT $80 (+17,99%) прогноз Lloyds к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 64,46 (-0,15) Quote, 14:01
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 72,19 (-0,13) Quote, 14:01
«Северсталь» сочла прогноз ВТБ по спросу на сталь оптимистичным Бизнес, 16:16 Россиянка отыгралась после 0:6 и выбила Возняцки с «Ролан Гаррос» Спорт, 16:14 В Москве из-за сильного ветра столкнулись два теплохода Общество, 16:10 В КПРФ сообщили подробности о нападении на сотрудников газеты «Родина» Общество, 16:10 39 идей для бизнеса для «мобильных» предпринимателей РБК и ГАЗ, 16:01 Военные Испании показали фото перехваченных НАТО российских истребителей Политика, 15:56 Названы имена пострадавших сотрудников ставропольской газеты КПРФ Общество, 15:51 5 советов, которые помогут противостоять стрессу РБК и Philips, 15:30 Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind Бизнес, 15:30 Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Общество, 15:29 Темное искусство: как работает ключевая ставка Quote, 15:28 Агент подтвердил уход Абеля Эрнандеса из ЦСКА Спорт, 15:25 Чехия вновь начала получать чистую российскую нефть по «Дружбе» Экономика, 15:16 Мужчина ранил ножом четырех сотрудников ставропольской газеты КПРФ Общество, 15:12
Общество ,  
0 
В Москве из-за сильного ветра столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на причале Северного речного вокзала в Москве. Причиной стали сильные порывы ветра, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы. Информацию о столкновении теплоходов подтвердил источник ТАСС.

«На причале номер один от сильного ветра качнулся прогулочный теплоход и задел бортом пришвартованное соседнее судно», — сказал собеседник «РИА Новости».

Он уточнил, что столкнулись теплоходы «Александр Свирский» и «Тимирязев». По его словам, незначительно повреждены корпуса теплоходов. Никто не пострадал, также нет разлива нефтепродуктов.

РБК направил запрос в пресс-службу канала им. Москвы.

Общество
СК нашел алкоголь в крови капитана попавшего в аварию в Москве теплохода

В конце августа на Москве-реке столкнулись два теплохода, когда один из них совершил неожиданный маневр. В результате проверки следователи обнаружили в крови одного из капитанов алкоголь. Два пассажира получили легкие ранения.

Теги: Москва, теплоходы, столкновение
Материалы по теме
СК нашел алкоголь в крови капитана попавшего в аварию в Москве теплохода
Общество
Капитана попавшего в аварию теплохода в Москве заподозрили в опьянении
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter