В Петербурге начали проверку из-за обнаруженных на свалке копий паспортов

Полиция Санкт-Петербурга начала проверку после сообщения о найденных на незаконной свалке копий паспортов, сообщает издание 78.ru со ссылкой на главное управление МВД по городу и области. На месте происшествия работают правоохранительные органы.

Свалку обнаружили местные жители. Она располагается между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной.

Кроме удостоверений личности, там, отмечает издание, нашли ксерокопии паспортов, печати организаций, свидетельство о регистрации юридического лица, а также «переписку с налоговой», как сообщали пользователи в соцсетях. Заявление в полицию поступило из-за того, что мошенники могут воспользоваться персональными данными из документов.

По данным РЕН ТВ, оригиналы, с которых были сняты копии паспортов, подлинные. Полиция выясняет, кто их выкинул и почему документы не утилизировали, как положено.