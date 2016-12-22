«Газпром» пожаловался на «Почту России» из-за найденных на помойке писем

В Ростове-на-Дону уведомления «Газпром межрегионгаза» обнаружили на свалке. Компания обвинила в произошедшем «Почту России». В «Почте» пообещали оперативно доставить письма клиентам

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Компания «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» направила в «Почту России» претензию после того, как на свалке в Западном микрорайоне города были найдены уведомления компании в адрес абонентов о прекращении поставок газа, говорится в сообщении на сайте компании.

«Почту России» обвинили в нарушении договора доставки уведомлений, говорится в тексте. В уведомлениях говорилось о прекращении поставок тем, кто не заключил договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.

В пресс-службе «Почты России» сообщили РБК, что в управлении почтовой связи по Ростовской области «письменная корреспонденция собрана и в ближайшее время будет доставлена адресатам». В государственном предприятии начали служебное расследование в связи с произошедшим, виновных обещают привлечь к ответственности.

Фотографию писем «дочки» «Газпрома», лежащих среди мусора, опубликовал паблик «Это Ростов-на-Дону!» в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 9 января.

В конце октября глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал, что «Почта России» просрочила доставку заказного письма с письменным запросом ФСБ в адрес администрации мессенджера Telegram. В письме спецслужба требовала раскрыть переписку пользователей. В почтовой службе сообщили, что доставили письмо вовремя.