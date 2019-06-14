В США застрелили призера кубка России по сноуборду

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 64,37 -0,21 EUR Бирж. 72,16 -0,66 Brent 62,06 +0,85% USD Нал. 65,04 63,82 EUR Нал. 73,14 71,74 USD ЦБ 64,43 -0,20 EUR ЦБ 72,70 -0,31 EUR/USD 1,1209 -0,0062 BTC/USD Бирж. 8 393,00 +170,26 IMOEX 2 739,28 -0,69% RTSI 1 341,05 -0,44% DJIA 26 088,93 -0,07% Nasdaq 7 795,93 -0,53%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Газпром нефть ₽419,35 (+5,36%) прогноз ВТБ Капитал к 13.06.20
Платина $900 (+11,06%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
Лента новостей
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 64,43 (-0,2) Quote, 13:29
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 72,7 (-0,31) Quote, 13:29
Агент заявил об отказе Еременко от выгодных контрактов ради «Ростова» Спорт, 21:25 Игроки ЦСКА опередили Дзюбу в рейтинге дорогостоящих футболистов РПЛ Спорт, 21:17 Российская шахматистка выиграла турнир за право провести титульный матч Спорт, 21:06 Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами Общество, 20:57 Климкин опроверг информацию о своем назначении послом Украины в США Политика, 20:49 Журналистка РБК получила международную премию Data Journalism Awards Общество, 20:46 В РУСАДА назвали безосновательной критику со стороны Минспорта и ОКР Спорт, 20:46 В США застрелили призера кубка России по сноуборду Общество, 20:35 Владелец «Корчмы Тарас Бульба» назвал сумму требований ФНС Общество, 20:30 МИД заявил об иранофобской линии властей США Политика, 20:20 Горящий танкер и отступающая ставка: самое важное за неделю для инвестора Quote, 20:10 Цена на золото поднялась до максимума с апреля 2018 года Финансы, 20:06 Киев напомнил о санкциях из-за выдачи российских паспортов в Донбассе Политика, 19:59 Зеленский назначил главу Госпогранслужбы Украины Политика, 19:50
Общество ,  
0 
В США застрелили призера кубка России по сноуборду
В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе российской сборной
Дмитрий Кольцов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В США застрелили российского гражданина Дмитрия Кольцова (Dmitry Koltsov), сообщает региональный филиал телекомпании CBS. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил РБК, что погибший является российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым. «Мы выражаем свои соболезнования родственникам и близким погибшего», — заявил он.

Кольцов был застрелен около 4:50 вечера по местному времени в понедельник, 10 июня (2:50 ночи вторника по Москве. — РБК). По версии властей, россиянин стоял на улице, преступник открыл стрельбу, проезжая мимо него. Спустя примерно час после этого застрелили заместителя окружного шерифа Лос-Анжелеса Джо Солано. Он был в гражданском и вышел на улицу, чтобы купить еды. Выстрелы были произведены в голову, нападавший находился за спиной жертвы.

В убийстве обвиняется гражданин США Ретт Маккензи Нельсон. Убийце также предъявили обвинения в совершении двух краж и в покушении на убийство. Нельсон также может быть причастен к пяти другим вооруженным ограблениям или попыткам ограбления, ссылается канал на информацию полиции Сан-Диего. Преступления были совершены в одном и том же регионе в промежуток с 7 по 9 июня.

Следователи рассказали CBS, что Нельсон после этого позвонил своему отцу и сознался в убийстве двух человек. Отец сообщил детективам, что его сын был наркозависимым. Задержать Нельсона удалось на следующее утро. При нем полицейские нашли оружие, которое совпадало с тем, что описывали свидетели.

Американцу может грозить смертная казнь или пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, передает CBS.

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне написал в Twitter, что узнал о произошедшем из СМИ, и назвал Кольцова российским гражданином. «Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям», — написали дипломаты.

Спортсмен Дмитрий Кольцов ранее выступал в составе сборных России и Москвы. В 2012 году Дмитрий Кольцов был в числе финалистов Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. По итогам соревнований он занял третье место.

Авторы: Андрей Гатинский, Роман Кирьянов
Теги: Убийство, россиянин, сноуборд
Материалы по теме
СК показал видео с места убийства жены экс-хоккеиста сборной России
Общество
В убийстве жены хоккеиста Соколова заподозрили их 15-летнего сына
Общество
Суд арестовал всех подозреваемых в убийстве борца-классика в Южном Бутово
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter