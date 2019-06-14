В США застрелили призера кубка России по сноуборду

В убийстве обвиняют мужчину, который также открыл огонь по заместителю шерифа. Ему вменяют и серию ограблений. Жертва — Дмитрий Кольцов — выступал в составе российской сборной

Дмитрий Кольцов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В США застрелили российского гражданина Дмитрия Кольцова (Dmitry Koltsov), сообщает региональный филиал телекомпании CBS. Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил РБК, что погибший является российским сноубордистом Дмитрием Кольцовым. «Мы выражаем свои соболезнования родственникам и близким погибшего», — заявил он.

Кольцов был застрелен около 4:50 вечера по местному времени в понедельник, 10 июня (2:50 ночи вторника по Москве. — РБК). По версии властей, россиянин стоял на улице, преступник открыл стрельбу, проезжая мимо него. Спустя примерно час после этого застрелили заместителя окружного шерифа Лос-Анжелеса Джо Солано. Он был в гражданском и вышел на улицу, чтобы купить еды. Выстрелы были произведены в голову, нападавший находился за спиной жертвы.

В убийстве обвиняется гражданин США Ретт Маккензи Нельсон. Убийце также предъявили обвинения в совершении двух краж и в покушении на убийство. Нельсон также может быть причастен к пяти другим вооруженным ограблениям или попыткам ограбления, ссылается канал на информацию полиции Сан-Диего. Преступления были совершены в одном и том же регионе в промежуток с 7 по 9 июня.

Следователи рассказали CBS, что Нельсон после этого позвонил своему отцу и сознался в убийстве двух человек. Отец сообщил детективам, что его сын был наркозависимым. Задержать Нельсона удалось на следующее утро. При нем полицейские нашли оружие, которое совпадало с тем, что описывали свидетели.

Американцу может грозить смертная казнь или пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, передает CBS.

Консульский отдел посольства России в Вашингтоне написал в Twitter, что узнал о произошедшем из СМИ, и назвал Кольцова российским гражданином. «Выясняем обстоятельства произошедшего, направили запросы американским властям», — написали дипломаты.

Спортсмен Дмитрий Кольцов ранее выступал в составе сборных России и Москвы. В 2012 году Дмитрий Кольцов был в числе финалистов Кубка России по сноуборду в дисциплине хаф-пайп. По итогам соревнований он занял третье место.