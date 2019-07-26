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PayPal $135 (+15,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.07.20
Магнит ₽4 500 (+18,62%) прогноз Промсвязьбанк к 25.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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Политика ,  
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Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла

Пародийное изображение американской президентской печати с российским двуглавым орлом появилось на выступлении Дональда Трампа по ошибке, объяснили в компании, которая занималась организацией мероприятия с хозяином Белого дома, пишет The Washington Post. В этом сомневается создатель изображения.

Представитель организации Turning Point, на мероприятии которой выступал Трамп, отметил, что их сотрудник перепутал печати, так как искал необходимое изображение в интернете в последний момент. Сложности с поиском возникли из-за того, что изображение требовалось найти в высоком разрешении. На отличия найденного изображения от настоящей президентской печати сотрудник не обратил внимание. В организации ошибку назвали неприемлемой, отметив, что сотрудника уволили, несмотря на то что он вряд ли совершил это умышленно.

The Washigton Post пишет, что автором появившейся на экране пародии был графический дизайнер Чарльз Лизотт. Он создал копию печати после выборов президента в 2016 году и победы Трампа. Как отмечает газета, частично изображение появилось ради шутки и не было предназначено для широкой аудитории. Лизотт считает, что его работу можно было найти лишь по определенному запросу, а не случайно.

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Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления Трампа перед сторонниками в Вашингтоне 25 июля на экране за его спиной появилась измененная президентская печать. На ней был изображен двуглавый орел, схожий с изображением на российском гербе (в оригинале у него одна голова), держащий клюшки для гольфа (Трамп известен пристрастием к этой игре), а вместо девиза E pluribus unum (из многих — единое) там была надпись 45 es un títere (45 — марионетка), отсылающая к словам во время дебатов между Трампом и его соперницей от консерваторов Хилари Клинтон.

Washington Post предполагала, что таким образом высмеяли пристрастие Трампа к гольфу и его предполагаемую связь с Россией. В Белом доме отметили, что символ не видели до того, как он появился на экране.

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Теги: Дональд Трамп, президент США, Герб России
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